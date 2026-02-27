I tifosi del Fenerbahçe vandalizzano il settore ospiti del Nottingham | devastano i seggiolini

Dopo la partita, il settore ospiti dello stadio del Nottingham si presentava in condizioni molto danneggiate. I tifosi del Fenerbahçe hanno lanciato razzi e oggetti in campo e, successivamente, hanno distrutto i seggiolini presenti nella zona riservata ai supporter ospiti. Il settore risultava completamente vandalizzato al termine dell'evento.