I tifosi del Fenerbahçe vandalizzano il settore ospiti del Nottingham | devastano i seggiolini
Dopo la partita, il settore ospiti dello stadio del Nottingham si presentava in condizioni molto danneggiate. I tifosi del Fenerbahçe hanno lanciato razzi e oggetti in campo e, successivamente, hanno distrutto i seggiolini presenti nella zona riservata ai supporter ospiti. Il settore risultava completamente vandalizzato al termine dell'evento.
Alla fine della partita il settore ospiti dello stadio del Nottingham versava in un pessimo stato: i tifosi del Fenerbahçe hanno distrutto i seggiolini dopo aver lanciato razzi e oggetti in campo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Bernardeschi commosso dai tifosi della Juventus: il suo ringraziamento social per l’omaggio del settore ospiti del Dall’Ara – FOTOdi Redazione JuventusNews24Bernardeschi commosso dai tifosi della Juventus: il suo rigraziamento social per l’omaggio del settore ospiti del Dall’Ara...
Settore ospiti del Manuzzi off limits per i tifosi della Juve Stabia, il Cesena lo apre gratuitamente ai giovaniBella iniziativa del Cesena che apre gratuitamente la Curva Ferrovia a giovani studenti e calciatori per la partita Cesena-Juve Stabia.
Temi più discussi: Il Forest sopravvive allo spavento del Fenerbahce e conquista gli ultimi sedicesimi posti dell’EL; Fenerbahçe-Nottingham Forest 0-3, lo sfottò di Ola Aina: Inferno? Piuttosto…; Nottingham Forest v Liverpool: Team news; Fenerbahce v Kasimpasa (23/02/2026).
Szymanski saluta i tifosi del Fenerbahce. Il polacco si trasferirà al RennesManca l'annuncio dei club, ma Sebastian Szyma?ski ha già salutato i tifosi del Fenerbahçe affidandosi ai propri canali social: Oggi tocca a me salutarti e chiudere un capitolo molto speciale della mia ... tuttomercatoweb.com
Fenerbahçe-Nottingham Forest 0-3, lo sfottò di Ola Aina: Inferno? Piuttosto…La provocazione della squadra di Istanbul e la risposta del giocatore nigeriano ... msn.com
Altra prestazione deludente di Lucca contro il Fenerbahce. I tifosi del Nottingham non lo vogliono più vedere in campo - facebook.com facebook
FENERBAHCE - Kanté: "Atmosfera incredibile, spero di vincere titoli con i nostri tifosi" ift.tt/OUXenJ0 x.com