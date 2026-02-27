Si intensificano i movimenti militari degli Stati Uniti in Medio Oriente, con un notevole dispiegamento di forze nella regione. Sono stati rilevati segnali che indicano una possibile imminente offensiva contro l’Iran, mentre le trattative diplomatiche continuano a rimanere ferme senza avanzamenti significativi. La situazione rimane tesa e in attesa di sviluppi concreti.

Non solo il massiccio dispiegamento militare in Medio Oriente. Gli Usa hanno autorizzato il personale non essenziale dell’ambasciata a Gerusalemme a lasciare Israele. Sembra imminente un attacco degli Stati Uniti contro l’Iran. Al massiccio dispiegamento di forze in Medio Oriente si sono aggiunti alcuni segnali forti di un’offensiva pronta a scattare, mentre non si registrano sostanziali passi avanti nei negoziati. Ecco cosa sta succedendo. On February 27, 2026, the Department of State authorized the departure of non-emergency U.S. government personnel and family members of U.S. government personnel from Mission Israel due to safety risks. In response to security incidents and without advance notice, the U. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - I segnali di un imminente attacco americano all’Iran

‘Abbandonate l’Iran’. Il messaggio dell’ambasciata Usa, attacco imminente?(Adnkronos) – Un messaggio di “Security Alert” pubblicato nelle ultime ore sul sito dell’ambasciata vrituale degli Stati Uniti a Teheran potrebbe...

Iran, probabile attacco americano nelle prossime 24 ore

Colloqui Iran-USA, a Ginevra segnali contrastanti: intesa ancora lontana Progressi parziali ma distanze profonde nei colloqui tra Iran e Stati Uniti a Ginevra. Secondo fonti vicine a Washington, gli inviati di Donald Trump, Jared Kushner e Steve Witkoff, hanno p - facebook.com facebook

Segnali per capire se ci sarà un attacco USA in Iran: sul mercato nero di Teheran, vanno a ruba le attrezzature per installare i satelliti di Starlink a casa. @LieraMarco x.com