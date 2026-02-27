Domani pomeriggio alle 14 si gioca una partita importante, con la Torres che punta a consolidare la sua posizione. La squadra sta attraversando un buon momento e in trasferta si presenta più determinata. Si tratta di un'occasione decisiva per mantenere il ritmo e avvicinarsi agli obiettivi stagionali. La sfida sarà fondamentale per il proseguimento del cammino.

Un match da non fallire per tornare sulla strada verso la salvezza. Domani pomeriggio, con fischio d’avvio alle ore 14.30, il Forlì ospita la Torres, una delle squadre che stano sgomitando per evitare la poco gradita coda dei pericolosi playout. Dopo 28 giornate di campionato il club sardo, con 25 punti, naviga proprio a cavallo della linea rossa della classifica, assieme al Bra, con cinque lunghezze di distacco dal Forlì che, dopo la sconfitta subita a Terni (2-1) è tornato ad avvicinarsi pericolosamente alle ultime posizioni. La Torres atterra a Forlì reduce da una serie di tre risultati utili consecutivi iniziata dall’ottimo pareggio, per 2-2, strappato sul campo dell’Ascoli, seguito dal blitz in casa della Sambenedettese (1-2) e dallo 0-0 casalingo di sabato scorso con la Vis Pesaro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

I rivali di domani. La Torres è in un buon momento. E in trasferta è più pericolosa

