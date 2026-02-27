È stato annunciato un nuovo sostegno destinato agli anziani che possiedono animali da compagnia, con l’obiettivo di coprire le spese veterinarie, come visite, analisi, interventi chirurgici e farmaci. La misura mira a facilitare le cure necessarie per gli animali e alleggerire il carico economico sulle persone più avanti con gli anni. La proposta sta suscitando attenzione tra gli interessati.

Un aiuto per chi ha animali da compagnia e per la loro cura: un rimborso per visite veterinarie e analisi, interventi chirurgici e farmaci. Il sostegno è dedicato a chi ha più di sessantacinque anni ed un Isee, l’indicatore che misura patrimonio e capacità economica della famiglia, non superiore a 16.215 euro. Le domande possono essere presentate alla Regione entro il 15 marzo 2026 (obbligatoriamente per Pec: [email protected]). I moduli si scaricano on line: https:www.regione.toscana.it-contributo-ai-proprietari-di-animali-di-affezione-per-spese-veterinarie. Il ristoro è, come si dice, ‘a sportello’: le domande cioè saranno esaminate in base all’ordine di arrivo, fino ad esaurimento delle risorse messe a disposizione dal Ministero. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I rimborsi agli anziani per gli animali

