Le aziende di consegna a domicilio stanno iniziando a intervenire per modificare le modalità di pagamento dei propri rider, rispondendo alle contestazioni sollevate dagli inquirenti nelle indagini in corso. Le mosse adottate mirano a mettere ordine nelle pratiche lavorative e a rispondere alle richieste di chiarimento provenienti dalle autorità competenti.

I colossi del delivery food si stanno muovendo per “sanare“ le situazioni che vengono contestate dalla procura nelle indagini coordinate daI pm Paolo Storari. In un caso sarebbero già state avanzate le prime proposte di adeguamento delle paghe e nell’altro il confronto è appena iniziato, anche perché manca ancora una decisione del giudice. Così le prime mosse, da quanto si è saputo, dei due colossi del delivery food, ossia Foodinho-Glovo e Deliveroo, per i quali è stato disposto il controllo giudiziario per presunto caporalato sui rider - circa 60mila in totale per le due società - nelle indagini della Procura diretta da Marcello Viola. Dopo... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - I rider sotto la lente. Primi passi dei colossi per adeguare la paga

