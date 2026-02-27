I piloti in corsa per il ruolo di leader nel prossimo campionato si preparano a sfidarsi con determinazione. Bagnaia e Bezzecchi si sono messi in moto, pronti a mettere sotto pressione il campione uscente. La loro strategia si sta delineando mentre si avvicina il debutto della stagione 2026, e Marc ascolta attentamente ogni mossa.

Occhio ragazzi, perchè il campione vi guarda. E via ascolta. E la sfida che Bagnaia e Bezzecchi hanno deciso di lanciare a Re Marquez in vista del debutto del Mondiale 2026, è una di quelle che Marc raccoglie sempre. E volentieri. Ci sarà da divertirsi. Così, con il semaforo verde del Gp della Thailandia, è bello rileggere le parole di Pecco e Bez, ovvero i primi indiziati a recitare il ruolo di anti-Marquez. Con licenza, sia chiaro, di provare a mettersi alle spalle il campione del Mondo e strappargli un titolo che critica e bookmakers hanno già deciso di consegnare allo spagnolo. Comincia Bagnaia, in sella alla stessa Ducati di Marquez, ma, rispetto alla Desmo 2025, molto più soddisfatto del feeling con quella targata 2026. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - I pretendenti al trono di re Marquez. Da Bez a Pecco, via libera all’assalto

Meda: "Marc al top, ma tanti in scia. Scatta l’ora di Alex, Bez e Pecco"Guido Meda, vicedirettore di Sky Sport e voce per antonomasia della top class, il Mondiale sta per partire e guardando la scorsa stagione nello...

Leggi anche: LIVE MotoGP, Test Buriram 2026 in DIRETTA: Pecco Bagnaia sale al comando davanti ad Acosta e Marquez

Temi più discussi: A sinistra del 20 Febbraio 2026; Rally Monti Sicani, ci siamo: 9 prove speciali e 56 equipaggi partecipanti. Ecco dove vedere la gara; VOLLEY SERIE BF / IL PUNTO SUL GIRONE A: il Mondovì Volley spodesta Garlasco dal trono; CrossFit ® Open 2026: Annunciati gli Atleti delle Live Announcement. Ecco chi vedremo sfidarsi!.

Anticipazioni U&D dal 27 al 31 gennaio: Gianmarco fa boom di pretendenti, Tina sul tronoLe anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e donne dal 27 al 31 gennaio 2025 rivelano che si assisterà all'arrivo di Gianmarco Steri sul trono della trasmissione. Dopo il rifiuto da parte di ... it.blastingnews.com

I royal wedding più attesi per il 2026: dal principe Leka (erede al trono di Albania) a Eliza Spencer (nipote di Lady D), tutte le date da non perdereSe il 2025 è stato l'anno dei fidanzamenti regali, il 2026 sarà il tempo di grandi nozze, celebrate in castelli da favola e dimore storiche. Dal principe Leka, pretendente al trono di Albania con la ... corriereadriatico.it

> Gabriel Garcia Marquez - L' amore ai tempi del colera - facebook.com facebook