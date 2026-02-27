Domenica al teatro Novelli di Bertinoro si svolge l’evento ‘I pomeriggi del bicchiere’, un appuntamento che unisce cultura, tradizione e convivialità. L’iniziativa invita il pubblico a immergersi in un’atmosfera dove si mescolano letture, spettacoli e degustazioni, creando un momento di condivisione tra diverse forme di espressione artistica e le eccellenze locali.

Cultura, memoria e sapori locali si incontrano domenica per ‘I pomeriggi del bicchiere’ che trasformano il teatro Novelli di Bertinoro in un crocevia tra letteratura e spettacolo. Questa volta l’attenzione sarà tutta per il Premio letterario ‘Dante Arfelli’, giunto alla 4ª edizione e promosso dal Comune in collaborazione con la casa editrice Readerforblind, per rendere omaggio all’autore de ‘I Superflui’. Il premio, suddiviso in due sezioni dedicate ai romanzi editi e inediti, vuole valorizzare nuovi talenti e stimolare la lettura nella comunità. Ospite sarà Giulia Ciarapica, book influencer e scrittrice, nota per le sue collaborazioni con diverse testate giornalistiche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ’I pomeriggi del bicchiere’ ospitano il Premio Dante Arfelli

