Durante l’ultima puntata di «Sanremo da pecora», De Caro e Nardella si sono distinti come i protagonisti principali, superando gli altri partecipanti. Il vincitore dell’anno precedente, Lucio Malan, ha suscitato reazioni contrastanti con la sua performance, mentre Matilde Siracusano si è piazzata in fondo alla classifica, ricevendo anche commenti positivi per la sua attitudine sportiva. La serata ha visto diversi momenti di partecipazione e sorprese tra i concorrenti.

Di tricolore vestiti, Nancy Brilli e Giorgio Lauro presentano la quinta edizione di Sanremo da pecora, la manifestazione canora firmata Un giorno da pecora nella quale i politici si sfidano a colpi di esibizioni canore. La trasmissione di Rai Radio1 andrà in onda alle 13.30 di oggi, 27 febbraio, e sarà disponibile anche su Raiplay. Tra i politici cantanti parlamentari, viceministri, capigruppo e sottosegretari. A giudicare le esibizioni una giuria di eccellenza con Gigliola Cinquetti, due volte vincitrice del festival di Sanremo (e una dell’Eurovision Song Contest), quello vero, l’ormai esperto Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport e membro della giuria di Ballando con le stelle, la celebre trasmissione di Rai 1 e Evelina Christelllin, presidente del Museo Egizio di Torino ed ex membro del board Fifa. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - I politici a «Sanremo da pecora». De Caro e Nardella battono tutti

Leggi anche: Sanremo da Pecora: nella gara canora tra i politici vincono Decaro e Nardella

Decaro e Nardella sbancano ‘Sanremo da Pecora’ cantando Sal Da Vinci. Siracusano ultima con ‘Nordio the best’: “Colpa dei giudici”Nella settimana sanremese non può mancare quello che ormai è diventato un appuntamento fisso per la politica italiana: ‘Sanremo da pecora’, in onda...

La notizia è accompagnata da contenuti correlati.

Temi più discussi: Sanremo, quando Pippo Baudo criticò i politici che intervenivano sul Festival: Siate seri, occupatevi dei problemi del Paese; Sanremo, Conti: I politici pensassero ai problemi del Paese? Baudo diceva delle cose ganze eh; Sanremo trascina gli ascolti in tv, ma i talk politici non arretrano; Sanremo da Pecora: nella gara canora tra i politici vincono Decaro e Nardella.

'Sanremo da pecora', cantano i politici: Decaro alla voce e Nardella al violino trionfano con 'Rossetto e Caffè' di Sal Da VinciIl festival dei politici. È la coppia Antonio Decaro-Dario Nardella a vincere il Sanremo da Pecora 2026: voce e violino per Rossetto e Caffè, successo 2024 di Sal Da Vinci. Nella Sala B di via Asi ... repubblica.it

La politica si sfida a Sanremo da Pecora e trionfa il duo Decaro-NardellaGiornale di Brescia è il primo quotidiano di Brescia e provincia. Ogni giorno notizie di cronaca, politica, economia, sport, spettacoli, eventi e molto altro! giornaledibrescia.it

I pareri dei politici sulle canzoni di Sanremo, anche no. Grazie x.com

MEGLIO UN GIORNO "A SANREMO DA PECORA", CHE 100 GIORNI DA PECORA (IN PARLAMENTO)!! (semicit, aggiornata). 'Sanremo da Pecora': nella gara canora tra i politici vincono Decaro e Nardella. Tra gli sconfitti Malan e Gasparri. Venerdì 27 febbr - facebook.com facebook