I pensionati del lavoro autonomo si organizzano

Nella sede della Camera di Commercio di Pisa è stato firmato l’atto costitutivo del Cupla, il Coordinamento Unitario dei Pensionati del Lavoro Autonomo della provincia, segnando un passo importante per i pensionati del settore. L’iniziativa mira a rafforzare il loro ruolo e a rappresentare le esigenze di questa categoria. L’evento ha visto la partecipazione di diversi rappresentanti e interessati.

Nella sede della Camera di Commercio di Pisa, è stato siglato l’atto costitutivo del Cupla (Coordinamento Unitario dei Pensionati del Lavoro Autonomo) della provincia di Pisa. L’organismo nasce con l’obiettivo di superare la frammentazione, ponendosi non come alternativa alle singole sigle, ma per rappresentare con un’unica, autorevole voce le istanze di migliaia di anziani e pensionati provenienti dal mondo dell’impresa e del lavoro autonomo. Nonostante le diverse radici associative, il Cupla vede la convergenza di ben sette sigle del territorio, suddivise tra i comparti dell’artigianato ( Anap Confartigianato, Cna Pensionati e Fnpa Casartigiani ), del commercio ( 50&PIÙ Confcommercio e Fipac Confesercenti ) e dell’agricoltura ( Federpensionati Coldiretti e Pensionati Cia ). 🔗 Leggi su Lanazione.it

Marche, occupati in calo. Giù il lavoro autonomoNelle Marche, gli occupati nel 2025 scendono a 652 mila unità, 8mila in meno rispetto allo stesso periodo del 2024 (-1,2%), un calo più marcato di...

Assegno di mantenimento per i figli ridotto da 650 a 400 euro: perdita del posto fisso e passaggio al lavoro autonomo. Cosa hanno deciso i giudiciLa decisione riguarda una madre e un padre separati che, dopo il divorzio, avevano concordato una somma mensile a favore del figlio.

Temi più discussi: INPS: il cedolino della pensione di marzo 2026; A Pisa nasce il CUPLA: sette sigle unite per dare voce ai pensionati; Nasce il CUPLA, un’unica voce per i pensionati; Nasce il CUPLA, un'unica voce per i pensionati.

Inps, donne 52% pensionati ma con importi più bassiTra i pensionati le donne rappresentano il 52% con 7,99 milioni a fronte dei 7,37 milioni di uomini ma continuano ad avere prestazioni nettamente più basse soprattutto a causa di mancata attività, car ... ansa.it

Le donne più istruite, ma penalizzate nel lavoro. Salari più bassi del 25% e pensioni del 44%Il Rendiconto di genere del Civ Inps: Occupazione inferiore, precarietà e carichi di cura squilibrati. Le cinque segregazioni delle lavoratrici. I dati su ... repubblica.it

Stamattina al congresso della UIL Pensionati Toscana abbiamo parlato della trasformazione demografica profonda che sta attraversando la Toscana. Non è solo una questione anagrafica. Cambiano gli equilibri tra generazioni, la struttura delle famiglie, il rap - facebook.com facebook