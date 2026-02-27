I Musei del Cibo riaprono il 28 febbraio | attività gratuite per famiglie e nuovi progetti per il 2026

I Musei del Cibo della provincia di Parma riaprono il 28 febbraio, offrendo nuove opportunità per scoprire il patrimonio gastronomico locale. Durante la stagione, saranno proposte attività gratuite per famiglie e programmi dedicati alle scuole. La riapertura segna l’inizio di una serie di iniziative pensate per coinvolgere diversi pubblici e promuovere la cultura alimentare regionale.

Dopo la pausa invernale, sabato 28 febbraio riaprono al pubblico i Musei del Cibo della provincia di Parma, pronti ad accogliere visitatori, famiglie e scuole con un ricco programma di attività. Riparte così la stagione del circuito museale dedicato alle eccellenze della Food Valley, che conferma anche per il 2026 il proprio impegno nella valorizzazione del territorio e nell’educazione. Come da tradizione, per tutto il mese di marzo i musei proporranno un calendario di laboratori gratuiti dedicati ai bambini e alle famiglie. Gli appuntamenti ludico-didattici sono pensati per avvicinare i più giovani alla cultura alimentare, alle tradizioni locali e alla scoperta delle filiere produttive attraverso il gioco, la narrazione e l’esperienza diretta. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

