i film della settimana scelti da internazionale

Questa settimana, le uscite cinematografiche offrono una varietà di storie e stili diversi. Dai film francesi alle produzioni indipendenti, le nuove pellicole si affacciano nelle sale portando con sé interpretazioni e tematiche diverse. Le recensioni forniscono un primo sguardo su ciò che si può aspettare da queste proposte, invitando a scoprire nuovi autori e linguaggi.

Laura studia pianoforte a Berlino ed è afflitta da un malessere esistenziale che non riesce a spiegare neanche al suo impaziente fidanzato Jakob. Mentre sono fuori città, Laura sopravvive a un incidente stradale e viene soccorsa da Betty, una donna dagli occhi tristi con cui aveva incrociato lo sguardo subito prima. La ragazza le chiede di ospitarla a casa sua e lei accetta. Ci sono ragioni tristi e particolari per questo comportamento apparentemente irrazionale delle due. L’estate di Christian Petzold ha un clima particolare: abbastanza caldo e asciutto per seccare l’erba della campagna tedesca, ma con la minaccia incombente di rigore e pesantezza che, insieme a un fondo freddo dei caratteri, impedisce ai personaggi di scongelarsi completamente. 🔗 Leggi su Internazionale.it

LA DONNA DELLA MIA VITA (L'ATTACCO AL CELIBATO DEI PRETI)

