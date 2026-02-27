Il Festival di Sanremo si anima con la presenza di Irina Shayk, che questa sera assume il ruolo di co-conduttrice sul palco principale. La modella russa, nota per la sua carriera internazionale, si prepara a intrattenere il pubblico e a condividere il palco con gli artisti in gara. L’atmosfera si infiamma mentre si avvicina la serata più attesa della kermesse.

L’Ariston si prepara a risplendere di una luce internazionale. Nella terza serata di questo Festival, il palco più prestigioso d’Italia accoglie la super top model russa Irina Shayk, chiamata a vestire i panni della co-conduttrice accanto ai padroni di casa. Quarant’anni compiuti e una carriera che l’ha vista solcare le passerelle più esclusive del pianeta, Irina porta con sé una storia di riscatto quasi cinematografica: figlia di un minatore, ha dovuto affrontare la perdita prematura del padre a soli 14 anni, prima di essere scoperta quasi per caso fuori da una scuola di estetica a?eljabinsk. Dalla periferia russa ai set di Parigi a soli 19 anni, fino a diventare, nel 2011, la prima russa sulla copertina di Sports Illustrated, il suo percorso è un esempio di determinazione ferrea. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - I fidanzati di Irina Shayk: con chi ha fatto la figlia (bellissima). Uno più famoso dell’altro

Chi è Olga Shaykhlislamova, la mamma bellissima di Irina ShaykLa terza serata del Festival di Sanremo vede arriva sul palco dell'Ariston una delle modelle più belle e famose del fashion system, Irina...

Chi è il fidanzato della bellissima modella Irina Shayk? L’ultimo flirt con Tom BradyNel 2023 Irina Shayk è stata avvistata in compagnia dell’ex campione di football Tom Brady.

Temi più discussi: Tutti i fidanzati di Irina Shayk: campioni, sportivi e attori (e i suoi segreti a 40 anni); I fidanzati di Irina Shayk: da Cristiano Ronaldo a Bradley Cooper. E quella (chiacchierata) notte degli Oscar 2019; Vita, carriera e amori di Irina Shayk, la top model che co-condurrà la terza serata di Sanremo; La scaletta di Sanremo 2026: la terza serata in Pdf. Gli orari di uscita di cantanti e ospiti. C’è Irina Shayk.

I fidanzati di Irina Shayk: da Cristiano Ronaldo a Bradley Cooper. E quella (chiacchierata) notte degli Oscar 2019La top model russa co-conduttrice della terza serata del Festival di Sanremo di giovedì 26 febbraio ha avuto due storie importanti vissute inevitabilmente sotto i riflettori ... quotidiano.net

I fidanzati di Irina Shayk: con chi ha fatto la figlia (bellissima). Uno più famoso dell’altroL'Ariston si prepara a risplendere di una luce internazionale. Nella terza serata di questo Festival, il palco più prestigioso d'Italia accoglie la super top ... thesocialpost.it

A Sanremo Irina Shayk può tutto: può salire sul palco con un cappellino in stile coppola e può anche indossare abiti di parecchi anni fa. Per la seconda uscita sul palco la top model gioca con un vestito che mima le forme di una salopette, che Irina indossa con - facebook.com facebook

Sanremo, Ramazzotti e le imitazioni di Pantani danno più ritmo. Irina Shayk incanta l'Ariston | La classifica provvisoria: i 5 nomi x.com