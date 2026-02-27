I fidanzati di Irina Shayk | con chi ha fatto la figlia bellissima Uno più famoso dell’altro

Il Festival di Sanremo si anima con la presenza di Irina Shayk, che questa sera assume il ruolo di co-conduttrice sul palco principale. La modella russa, nota per la sua carriera internazionale, si prepara a intrattenere il pubblico e a condividere il palco con gli artisti in gara. L’atmosfera si infiamma mentre si avvicina la serata più attesa della kermesse.

L’Ariston si prepara a risplendere di una luce internazionale. Nella terza serata di questo Festival, il palco più prestigioso d’Italia accoglie la super top model russa  Irina Shayk, chiamata a vestire i panni della co-conduttrice accanto ai padroni di casa. Quarant’anni compiuti e una carriera che l’ha vista solcare le passerelle più esclusive del pianeta, Irina porta con sé una storia di riscatto quasi cinematografica: figlia di un minatore, ha dovuto affrontare la perdita prematura del padre a soli 14 anni, prima di essere scoperta quasi per caso fuori da una scuola di estetica a?eljabinsk. Dalla periferia russa ai set di Parigi a soli 19 anni, fino a diventare, nel 2011, la prima russa sulla copertina di  Sports Illustrated, il suo percorso è un esempio di determinazione ferrea. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

