I cowboy prendono una decisione chiave sul ricevitore largo George Pickens

I Cowboys hanno deciso di prendersi più tempo prima di commentare sulla situazione riguardante il ricevitore largo George Pickens. La squadra non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali e le discussioni sui social si sono fatte più intense nelle ultime ore. La scelta di non intervenire immediatamente ha acceso ulteriori speculazioni tra i tifosi e gli esperti del settore.

I Dallas Cowboys hanno assegnato l'etichetta di franchigia al wide receiver George Pickens. Pickens, che i Cowboys hanno acquisito lo scorso maggio in uno scambio con i Pittsburgh Steelers, avrebbe dovuto diventare una free agency senza restrizioni all'inizio del nuovo anno della NFL il mese prossimo. Ma i Cowboys si sono mossi per toglierlo dal mercato aperto, con la squadra che ha annunciato la sua decisione di taggare Pickens venerdì. Cosa significa il tag franchising per Cowboys e Pickens?. Il tag di franchising lega essenzialmente Pickens a un contratto di un anno del valore di 28 milioni di dollari, che è il valore del tag per i wide receiver quest'anno.