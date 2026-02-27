I comitati dei cittadini festeggiano | Grande vittoria per l’ambiente

I comitati dei cittadini celebrano un risultato importante per l'ambiente, evidenziando il successo di iniziative locali. Un rappresentante di un gruppo di attivisti ha commentato con entusiasmo, sottolineando il valore di quanto ottenuto. La decisione presa nelle ultime settimane ha suscitato reazioni positive tra chi si impegna per tutelare il territorio. La vicenda ha avuto un forte impatto sulla comunità coinvolta, che ora guarda al futuro con speranza.

Di giornata storica parla il portavoce di Osservatorio Civico Ora Tocca a Noi Maurizio Poletti, che a metà gennaio aveva depositato oltre 2.000 firme per chiedere al sindaco di emettere un’ordinanza di blocco dei conferimenti rifiuti in discarica. "Il sequestro giudiziario delle discariche – continua Poletti è un risultato veramente enorme, incredibile. Oggi si è coronato un sogno a protezione dell’ambiente e della salute dei cittadini. Le discariche di Finale Emilia sono anni che inquinano ed era uno scandalo. Bisognava mettere veramente uno stop definitivo a questa situazione drammatica. I cittadini hanno vinto". Per chi da oltre un... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

