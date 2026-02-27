I carabinieri perquisiscono un’abitazione | oltre due etti di droga pistola e proiettili In manette 22enne

I carabinieri hanno perquisito un’abitazione a San Cesario di Lecce, trovando oltre due etti di droga, una pistola e diversi proiettili. Durante l’operazione è stato arrestato un 22enne del posto, già noto alle forze dell’ordine. L’intervento è stato parte di controlli mirati contro traffico di droga e armi nel Salento.

LECCE – Controlli mirati dell'Arma contro droga e armi: due arresti nel Salento. Nel pomeriggio di ieri per cominciare, a San Cesario di Lecce, è finito in manette un 22enne del luogo, già noto alle forze dell'ordine. Si tratta di Cristian Dolce. Sono stati i carabinieri della compagnia leccese a