I cantanti preferiti dal pubblico di Sanremo – Il video

Il festival di Sanremo è iniziato e, durante la prima serata, sono stati annunciati i cantanti preferiti dal pubblico. Centinaia di persone hanno assistito alla presentazione degli artisti, che sono stati scelti in base alle preferenze degli spettatori. Il video che mostra i momenti salienti della serata è stato condiviso online e ha riscosso molta attenzione. La serata si è conclusa con alcune esibizioni di rilievo.