Hub dei bus le opposizioni | L' amministrazione Gattinoni scappa dal TAR e trascina Lecco in un limbo

Le opposizioni a Lecco hanno commentato le dichiarazioni del sindaco Gattinoni riguardo all’hub dei bus in via Balicco, affermando che l’amministrazione si sarebbe sottratta al ricorso al TAR e avrebbe lasciato la città in una fase di incertezza. I gruppi consiliari hanno deciso di intervenire per chiarire la reale posizione emersa dagli atti processuali, sottolineando la necessità di fare chiarezza sulla vicenda.