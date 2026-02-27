Hub dei bus le opposizioni | L' amministrazione Gattinoni scappa dal TAR e trascina Lecco in un limbo
Le opposizioni a Lecco hanno commentato le dichiarazioni del sindaco Gattinoni riguardo all’hub dei bus in via Balicco, affermando che l’amministrazione si sarebbe sottratta al ricorso al TAR e avrebbe lasciato la città in una fase di incertezza. I gruppi consiliari hanno deciso di intervenire per chiarire la reale posizione emersa dagli atti processuali, sottolineando la necessità di fare chiarezza sulla vicenda.
Lette le dichiarazioni del sindaco Gattinoni, i gruppi consigliari di opposizione ritengono doveroso fare alcune precisazioni e più correttamente rappresentare la verità processuale della vicenda hub dei bus in via Balicco come emerge dagli atti.Nel corso dell'udienza del 19 febbraio 2026, il. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Leggi anche: Hub dei bus, Gattinoni non ci sta. Ricorso per riavere i 14 milioni
Leggi anche: Hub dei bus a Lecco, Fumagalli: "Il report del Politecnico conferma che via Sassi era la soluzione migliore"
Temi più discussi: Hub di Lecco, il Tar rinvia tutto al 22 maggio: espropri e fondi regionali ancora in bilico; Cotral, a Rieti inaugurato il nuovo Hub Intermodale; Oneglia, un capolinea degli autobus vicino alla stazione; Rieti, inaugurato il nuovo Hub Intermodale: bus e treni finalmente in un unico polo.
Marasco: Hub terminal Bus a Manfredonia, mai ricevuto rispostaMarasco: Hub terminal Bus a Manfredonia, mai ricevuto risposta Oggetto: RIPROPONE LA INTERROGAZIONE- HUB TERMINAL BUS A MANFREDONIA DI VITALE ... ilsipontino.net
Tre banchi al nuovo hub dei bus turistici a piazzale Vittorio VenetoLa nuova area sarà allestita in fase sperimentale all’interno del vialetto pedonale accanto alla zona di sosta dei bus Firenze, 1 agosto 2025 - Tre postazioni di commercio su area pubblica in piazzale ... lanazione.it
Con le dimissioni del presidente, le opposizioni di centrodestra attaccano la giunta Tommasi: «Maggioranza frammentata e città allo sbando». #veronanetwork - facebook.com facebook