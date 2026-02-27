Sabato 28 febbraio 2026 alle 15:30 si affrontano Hoffenheim e St. Pauli in una partita di questa stagione. L’Hoffenheim di Ilzer si presenta con buone aspettative, mentre il St. Pauli di Blessin cerca di migliorare la propria posizione in classifica. Le formazioni sono pronte a scendere in campo, con gli appassionati che seguono con attenzione ogni dettaglio della sfida.

Continua a marciare spedito l’Hoffenheim di Ilzer, impegnato quest’oggi in casa contro il St. Pauli di Blessin. I biancoblu hanno impattato in casa contro il Colonia in una giornata in cui le inseguitrici non ne hanno saputo approfittare, con lo Stoccarda fermato sul pari e il Leverkusen sconfitto a Berlino. Terzo posto consolidato e un ritorno in Champions dopo 5. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Hoffenheim-St. Pauli (sabato 28 febbraio 2026 ore 15:30): formazioni, quote, pronostici

