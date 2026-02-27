Dopo tre mesi di attesa, Leonardo Stanzani può finalmente vivere una serata tranquilla, senza timore di perdere spazio in classifica. La sua presenza in campo ora è certa e stabile, garantendo continuità al suo impegno. È un momento in cui la sua partecipazione si conferma senza rischi, offrendo l’opportunità di concentrarsi sugli obiettivi futuri.

La aspettava da 3 mesi una serata così Leonardo Stanzani. E questa volta non c’è nemmeno il pericolo che la sua rete venga cancellata dai tabellini del campionato. L’attaccante bolognese ha deciso con un guizzo da opportunista la gara col Bra, suo terzo sigillo stagionale, arrivato esattamente 90 giorni dopo il suo ultimo acuto, quello nel 2-1 sul Rimini dello scorso 22 novembre, quando aprì le danze dopo appena 6’, gara poi rimossa dalle classifiche (come il suo gol e quello di Sall) per l’esclusione del club romagnolo. "Ma io la rete col Rimini me la tengo stretta comunque - sorride Stanzani - perché fu una partita vera, vinta in dieci per quasi 90’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Ho dimostrato di poter dare una mano"

