Hillary | Mai incontrato Jeffrey Ma la socia era alle nozze della figlia
La moglie di un noto politico afferma di non aver mai incontrato una determinata persona, anche se una sua collaboratrice era presente a un evento privato. Durante un'audizione al Congresso, cerca di distogliere l'attenzione da alcune accuse indirizzandole verso altre figure politiche. Ora si prepara la testimonianza di un altro membro della famiglia, mentre i riflettori restano puntati su questo intreccio di relazioni e dichiarazioni.
Se non bastavano i voli sul Lolita Express e le tante occasioni mondane in cui Bill Clinton era stato immortalato accanto a Epstein, a testimoniare la vicinanza del miliardario a tutta la famiglia dell’ex presidente degli Stati Uniti c’è dell’altro. Dalla foto del matrimonio della figlia Chelsea, che mostra tra gli invitati delle prime file Ghislaine Maxwell, compagna e complice di Epstein, fino alle immagini degli eventi della Clinton Global Initiative che, di nuovo, vedono la donna - che oggi sta scontando una condanna a 20 anni in un carcere federale del Texas per traffico sessuale di minori - presente tra gli ospiti. Eppure, ieri,... 🔗 Leggi su Laverita.info
