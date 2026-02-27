hillary clinton passa al contrattacco durante la sua testimonianza sul caso epstein

Durante la sua testimonianza davanti alla commissione d’inchiesta parlamentare, Hillary Clinton ha risposto alle domande dei membri riguardo al caso Epstein. La ex candidata alla presidenza degli Stati Uniti è stata chiamata a chiarire alcuni aspetti delle sue relazioni e dei viaggi effettuati. La seduta si è svolta nel rispetto delle procedure e senza ulteriori sviluppi imprevisti.

Dopo aver testimoniato, ha dichiarato alla stampa di non aver mai incontrato il criminale sessuale Jeffrey Epstein. Per quanto riguarda suo marito, l’ex presidente Bill Clinton, che era amico del finanziare newyorchese morto in prigione nel 2019, si è detta certa che non fosse a conoscenza dei suoi crimini. Alcuni membri della commissione parlamentare, a maggioranza repubblicana, avevano raggiunto Chappaqua, una cittadina a nord di New York dove i coniugi Clinton hanno una casa, per ascoltare l’ex segretaria di stato. Il 27 febbraio è invece prevista la testimonianza di Bill Clinton. L’ex presidente democratico aveva viaggiato spesso a bordo del jet privato di Epstein ed era stato fotografato più volte in sua compagnia. 🔗 Leggi su Internazionale.it

Hillary Clinton sul caso Epstein: «Io mai incontrato. Perché non interrogate Trump?». La testimonianza davanti al Congresso

Bill Clinton e sua moglie Hillary, dopo mesi di rifiuti, pronti a testimoniare sul caso Epstein

