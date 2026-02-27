Hillary Clinton ha terminato la sua deposizione su Epstein oggi tocca al marito | ecco cosa ha detto

Dopo sei ore e mezza di audizione segreta con i legislatori della Commissione di vigilanza della Camera, Hillary Clinton ha affermato di aver risposto a tutte le domande nel modo più completo possibile, basandosi sulle informazioni di cui disponeva. Oggi tocca al marito, che seguirà l’interrogatorio. La seduta si è svolta senza commenti ufficiali da entrambe le parti.

Dopo sei ore e mezza trascorse a porte chiuse con i legislatori della Commissione di vigilanza della Camera, Hillary Clinton ha dichiarato “ho risposto a ciascuna delle loro domande nel modo più completo possibile, in base a ciò che sapevo”. Ha sottolineato di non aver mai incontrato Epstein né di aver avuto comunicazioni con lui. “Non so quante volte ho dovuto dire: ‘Non conoscevo Jeffrey Epstein'”, ha detto ai giornalisti. I Clinton e i membri della Commissione di Vigilanza della Camera hanno concordato cinque argomenti per le deposizioni, ha riferito alla CNN una fonte a conoscenza dell’accordo. Si trattava di: Hillary Clinton ha... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Temi più discussi: Caso Epstein, Hillary Clinton difende il marito

