Highlights terza serata Sanremo | vincitore Nuove Proposte e beauty look

Durante la terza serata del Festival di Sanremo 2026 sono stati annunciati i vincitori delle Nuove Proposte e sono stati mostrati diversi beauty look tra i partecipanti. La serata, durata poche ore, ha visto anche esibizioni e interventi di artisti e conduttori. Sono stati evidenziati alcuni dei momenti più discussi e commentati di questa edizione.

La terza serata del Festival di Sanremo 2026 ha condensato in poche ore alcuni momenti più intensi e discussi di questa 76° edizione. È stata la serata delle conferme e delle sorprese, delle emozioni sincere e delle scelte di stile destinate a far parlare per giorni. Musica e immagine, il palco dell’Ariston ha offerto una vasta gamma di highlights, divenendo ancora una volta lo specchio più fedele dello spettacolo italiano. Ad inizio serata, l’attesa era tutta per la proclamazione del vincitore delle Nuove Proposte, segmento che tradizionalmente regala al Festival una ventata d’aria fresca. A conquistare il titolo è stato Nicolò Filippucci, con la ballata Laguna, imponendosi sulla sfidante Angelica Bove con Mattone. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

Sanremo 2026, diretta terza serata: Nicolò Filippucci trionfa tra le Nuove Proposte© Salvo La Fata per mediaMai26 febbraio – 20:40 Carlo Conti e Laura Pausini, in bianco e nero tra velluto e piume, scendono dalla scala e danno...

LIVE Sanremo, la terza serata con Ramazzotti, Virginia Raffaele e Fabio De Luigi e le nuove proposteEcco l'ordine di uscita e gli orari delle performance dei cantanti in gara: Maria Antonietta & Colombre - La felicità e basta (ore 21.

Temi più discussi: Sanremo 2026, i momenti più belli della terza serata del Festival. VIDEO; Sanremo 2026, la Top 5 della terza serata: Arisa, Sayf, Luchè, Serena Brancale, Sal Da Vinci; Festival di Sanremo 2026 - Michele Bravi - Prima o poi - Video; Sanremo 2026, la terza serata in 10 momenti.

Sanremo, gli highlights: ecco come è andata la terza serata. I 7 momenti clouStanding ovation per Mogol, emozione con Eros e Alicia, l’appello contro la violenza: tutte le emozioni del Festival ... msn.com

Sanremo, dal duetto Ramazzotti-Keys alla classifica: tutto sulla terza serataNicolò Filippucci vince le Nuove Proposte, Mogol riceve il premio alla carriera e Laura Pausini emoziona con 'Heal the World'. Si sono esibiti 15 dei 30 Big in gara: a votare pubblico e Giuria delle ... adnkronos.com

Nicolò Filippucci vince il Festival di Sanremo 2026 nella categoria Nuove Proposte con "Laguna". A soli 19 anni, il talento umbro alla sua prima esperienza sul palco dell’Ariston, conquista il pubblico superando Angelica Bove nella finale. #Sanremo2026 #Nu x.com

L'Unione Sarda. Nicolò Filippucci · Laguna. Nicolò Filippucci è il vincitore delle Nuove Proposte di Sanremo 2026, con il suo brano “Laguna” (Warner Records Italy / Warner Music). ”Sono timido e semplice ma anche spensierato” ha raccontato ai microfoni di a - facebook.com facebook