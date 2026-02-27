hero vine i droni per irrorare i vigneti terrazzati

I droni vengono impiegati per la distribuzione dei trattamenti nei vigneti terrazzati delle Cinque Terre, offrendo un metodo più efficiente. Questi dispositivi permettono di migliorare le pratiche di irrorazione e di conseguire significativi risparmi di acqua, fino al 70 per cento. L'uso della tecnologia si inserisce in un percorso di innovazione agricola volto a ottimizzare le risorse.

I droni per distribuire i trattamenti fitosanitari sui vigneti terrazzati delle Cinque Terre "ottimizzando i protocolli di irrorazione e riducendo i consumi di acqua fino al 70 per cento". E’ stato avviato ieri il progetto pilota Hero-Vine, con l’obiettivo di combinare innovazione tecnologica e sostenibilità ambientale. Si punta, inoltre, a "migliorare l’efficacia dei trattamenti e la sicurezza degli operatori, trasferendo competenze avanzate agli agronomi e ai piloti certificati, con l’obiettivo di creare un servizio replicabile su tutto il territorio ligure". Il progetto coinvolge come capofila il Centro di sperimentazione e assistenza agricola (Cersaa), assieme a Coldiretti La Spezia, Parco Nazionale delle Cinque Terre e azienda agricola Capellini Luciano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

