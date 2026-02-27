Heracles Almelo-PSV sabato 28 febbraio 2026 ore 18 | 45 | formazioni quote pronostici

Sabato alle 18:45 all’Asito Stadion si sfidano Heracles Almelo e PSV in un incontro tra la prima e l’ultima in classifica. La squadra di casa, attualmente in fondo alla graduatoria, affronta la capolista, che guida il campionato. Le formazioni sono state annunciate e le quote sono state pubblicate, mentre i pronostici sono già circolati tra gli addetti ai lavori.

Classico testa-coda sabato sera all’Asito Stadion, con la squadra che sta dominando il campionato, ovvero il PSV Eindhoven, capolista con 14 punti di vantaggio sulla seconda in classifica, che va a far visita al fanalino di coda Heracles Almelo, reduce da tre sconfitte di fila e a – 5 dalla salvezza. Due settimane fa gli. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

