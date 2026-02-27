Hanno tentato di rapire un bimbo davanti alla farmacia ma è un falso allarme | le rassicurazioni del sindaco

Un falso allarme ha fatto temere un tentato rapimento di un bambino davanti a una farmacia. Il sindaco ha successivamente rassicurato la comunità, chiarendo che si trattava di un episodio inesistente. La notizia ha generato preoccupazione tra i genitori, che sono stati prontamente tranquillizzati con le comunicazioni ufficiali. Nessun dettaglio su eventuali indagini o coinvolgimenti è stato fornito.

Francamente, non capisco quale gusto si prova nel creare falsi allarmi e preoccupazioni alle famiglie e ai genitori dei bambini. Devo per forza maggiore #smentire questo tormentone per tranquillizzare le centinaia di mamme e persone che mi stanno chiedendo notizie. In merito alla notizia che gira. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

