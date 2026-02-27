Gusto e musica | una speciale Wine Night a Torino Lingotto

Venerdì 6 marzo, dalle 18.30 alle 22, si svolge a Torino Lingotto una serata dedicata al vino e alla musica. L’evento prevede la partecipazione di un’enoteca torinese che presenta alcune delle sue etichette più apprezzate. I partecipanti potranno degustare diversi vini mentre ascoltano musica dal vivo in un’atmosfera informale e conviviale. L’evento si svolge presso una location dedicata alle degustazioni.

Una serata con le migliori etichette di una rinomata enoteca torinese: venerdì 6 marzo, dalle 18.30 alle 22.30, arriva una speciale Wine Night in città.Wine Night da Eataly Torino LingottoEataly Torino Lingotto (via Ermanno Fenoglietti, 14) vi aspetta con una ricca scelta di vini tutti da provare. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

A Milano Smeraldo una speciale Wine Night con le migliori etichette da degustareL'evento perfetto per tutti gli amanti del buon vino: arriva una speciale Wine Night a Milano, una serata in cui sarà possibile degustare le migliori...

Una grande cena di compleanno a Torino LingottoSiete pronti a festeggiare il 19° compleanno di uno dei brand più gustosi e iconici di Torino? Appuntamento venerdì 30 gennaio, dalle ore 19.

Temi più discussi: Festa della donna fra gusto e musica da ‘Cassiopea’; La Proloco di Nole presenta Polenta e Baroni: gusto e musica per una serata tutta da vivere; Arte, gusto e musica, Cosmoart celebra il talento femminile; E a Sanremo gli eterni esclusi Jalisse cantano la pizza surgelata.

Il gusto per la musica e la musica per il gustoSi può fare della letteratura con una frittata? Si può. Perché non è la materia che conta - in questo caso le uova sbattute - ma lo spirito che in essa viene infuso. «Cara Albina - scriveva intorno ... ilgiornale.it

Mangiare ascoltando musica, c'è più gusto. Sanremo è servito a cenaCibo e musica: un binomio di sicuro effetto, ma assai poco indagato. Sappiamo tutto delle migliori combinazioni tra vini e pietanze, e conosciamo ogni piccolo aspetto del galateo, più o meno informale ... quotidiano.net

Wine tasting valdobbiadene - facebook.com facebook