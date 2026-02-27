Guida TV Sky Cinema e NOW | I Peccatori Venerdi 27 Febbraio 2026

Sky Cinema Uno - I peccatori apre la prima serata con il thriller di Ryan Coogler, Michael B. Jordan protagonista tra tensione psicologica, segreti e atmosfere oscure Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 (canale 301) debutta I peccatori, fanta-thriller diretto da Ryan Coogler e interpretato da Michael B. Jordan, capace di conquistare 2 Golden Globe® e un numero record di candidature agli Oscar®. La storia segue due fratelli che, nel tentativo di lasciarsi alle spalle errori e fallimenti, tornano nella loro terra d’origine in cerca di un nuovo inizio. Ma ad attenderli trovano ombre irrisolte, segreti familiari e una minaccia che sembra affondare le radici nel soprannaturale. 🔗 Leggi su Digital-news.it

