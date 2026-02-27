Guerrilla Games ha sviluppato una tecnologia di upscaling propria, evitando di usare il PSSR di Sony sui modelli PS5 Pro. La scelta dell'azienda riguarda esclusivamente la propria soluzione interna, senza ricorrere alle tecnologie standard offerte dalla console. Questa decisione si inserisce nel contesto delle strategie di ottimizzazione grafica adottate dai sviluppatori per migliorare le prestazioni dei giochi di nuova generazione.

Il dibattito sull’upscaling nei videogiochi di nuova generazione si arricchisce di un nuovo protagonista: Guerrilla Games non utilizza il PSSR di Sony su PS5 Pro, ma una soluzione proprietaria sviluppata internamente. La rivelazione arriva dall’analisi tecnica di Digital Foundry, che ha esaminato nel dettaglio le versioni aggiornate di Horizon e confrontato le diverse tecnologie di ricostruzione dell’immagine. Il risultato? Una qualità visiva definita “notevole” e una scelta strategica ben precisa da parte dello studio olandese. Guerrilla Games, noto per la serie Horizon Forbidden West e per Horizon Zero Dawn Remastered, ha deciso di integrare nel proprio motore grafico una tecnologia di upscaling chiamata Pico. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Guerrilla Games ha creato la propria tecnologia di upscaling, non utilizza il PSSR

Leggi anche: Horizon Hunters Gathering, Guerrilla Games ha svelato date, orari e contenuti dei playtest su PS5 e PC

Horizon Hunters Gathering, Guerrilla Games annuncia il nuovo gioco co-opGuerrilla Games apre un nuovo capitolo dell’universo di Horizon annunciando ufficialmente Horizon Hunters Gathering, un action cooperativo tattico...

Qui trovi contenuti e aggiornamenti collegati alla notizia.

Discussioni sull' argomento Guerrilla Games ha creato la propria tecnologia di upscaling, non utilizza il PSSR; Gli autori di Horizon Forbidden West hanno creato la propria tecnologia di upscaling, invece di usare il PSSR; Death Stranding 2 su PC svela PICO: la nuova tecnologia di upscaling di Guerrilla Games; Presto potrete provare il nuovo Horizon Online: ecco quando.

Horizon Hunters Gathering: annunciato il primo closed playtest per il multiplayer cooperativo di Guerrilla GamesGuerrilla Games ha annunciato ufficialmente il primo closed playtest per il suo nuovo titolo multiplayer cooperativo ambientato nell’universo di Horizon, intitolato Horizon Hunters Gathering. techgaming.it

Digital Foundry ha svelato che Guerrilla Games, noto autore della serie Horizon, ha creato per il proprio motore grafico una tecnologia upscaling personalizzata, invece di affidarsi al PSSR di Sony. - facebook.com facebook

Horizon Hunters Gathering: annunciato il primo closed playtest per il multiplayer cooperativo di Guerrilla Games x.com