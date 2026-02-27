Il Pakistan ha condotto bombardamenti su Kabul e Kandahar, accusando l'Afghanistan di supportare gruppi talebani. Islamabad sostiene che le operazioni siano una risposta alle azioni dei talebani contro le forze pakistane. Da parte sua, Kabul non ha ancora commentato ufficialmente le accuse. La tensione tra i due paesi si intensifica con questi episodi di violenza e le accuse reciproche.

Il Pakistan ha bombardato obiettivi del governo talebano in diverse città dell’Afghanistan. Il conflitto è stato definito “guerra”. Secondo Islamabad, sarebbero stati uccisi 133 talebani e più di 200 sarebbero rimasti feriti. La Russia ha chiesto la fine delle ostilità e l’avvio di colloqui. L’Iran ha offerto il suo aiuto per il dialogo. Il Pakistan accusa il governo afghano di sostenere i terroristi responsabili di attacchi suicidi contro i pakistani, come l’attacco alla moschea di Islamabad. Kabul respinge le accuse. Guerra tra Afghanistan e Pakistan Quali sono le accuse di Islamabad a Kabul Chi è interessato alla guerra? Guerra tra Afghanistan e Pakistan È guerra aperta tra Afghanistan e Pakistan: lo ha comunicato il Ministro della Difesa pakistano. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Guerra Afghanistan-Pakistan e strage di talebani, quali sono le accuse di Islamabad a Kabul

Pakistan-Afghanistan, notte di fuoco: Islamabad bombarda Kabul. "Guerra aperta contro i Talebani"Al centro dello scontro vi è la presenza in Afghanistan della leadership del Tehreek-e-Taliban Pakistan (Ttp), organizzazione jihadista nata nel 2007...

Leggi anche: Pakistan-Afghanistan, è “guerra aperta”. L’aviazione di Islamabad bombarda Kabul: “Uccisi almeno 133 talebani”

Una selezione di contenuti sullo stesso tema.

Temi più discussi: Pakistan-Afghanistan, Islamabad: Pazienza è finita, ora è guerra aperta; Escalation al confine: scoppia il conflitto tra Afghanistan e Pakistan; I terroristi e le accuse reciproche: cosa c’è dietro la guerra tra Afghanistan e Pakistan; Pakistan, escalation al confine con l’Afghanistan: bombe su Kabul e Kandahar, scontri con i talebani.

Pakistan-Afghanistan, Islamabad: Pazienza è finita, ora è guerra apertaLo scontro militare tra Pakistan e Afghanistan si è intensificato dopo una nuova ondata di attacchi aerei e scontri al confine. Iran, Cina e Nazioni Unite hanno invitato le parti alla de-escalation e ... tg24.sky.it

Pakistan-Afghanistan, è guerra aperta. Islamabad bombarda Kabul: 133 vittime. Il governo talebano: Vogliamo il dialogoEscalation al confine: bombardamenti pakistani colpiscono Kabul, Paktia e Kandahar. Il ministro della Difesa: Ora è guerra aperta ... ilfattoquotidiano.it

Scontri al confine tra Afghanistan e Pakistan: per il governo di Islamabad ormai è “guerra aperta” con il regime talebano di Kabul - facebook.com facebook

Il mondo questa settimana Usa-Iran, guerra Pakistan-Afghanistan, Canada tra Cuba e Indo-Pacifico, Danimarca e nucleare, Francia-Niger. di Federico Petroni, Francesca Marino, Roger Anton Calvello, Domenico Galliani, Michelangelo Genone. x.com