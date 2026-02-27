Alcuni libri si distinguono per l’approccio diretto con cui affrontano temi profondi, senza offrire semplici soluzioni o illusioni di fuga. Pur differendo per stile e ambientazione, condividono l’obiettivo di spingere il lettore a riflettere oltre l’apparenza, a mettere in discussione il proprio destino e a cercare un significato autentico alla vita, senza ricorrere a facili consolazioni.

Naviga il sito di iodonna.it con pubblicità profilata e senza abbonarti Ci sono libri che non promettono evasione, ma attraversamento. Libri che, pur diversissimi per stile e ambientazione, hanno in comune una stessa tensione: guardare oltre il visibile, interrogare il destino, cercare un senso che non sia superficiale consolazione. Buddhismo senza fronzoli, Indizi dell’oltre, La cartomante di Versailles e La gioia ribelle appartengono a questa famiglia spirituale irregolare ma coerente. In Buddhismo senza fronzoli di Noah Rasheta (Ubiliber) la spiritualità è essenziale, quasi spoglia. Niente esotismi, niente misticismi ornamentali: solo pratica, disciplina interiore, consapevolezza. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Guardare oltre il visibile, interrogare il destino, cercare un senso alla vita

La scomparsa di Giorgio Luzi, il cordoglio è bipartisan: «Ci hai dimostrato che anche dalle difficoltà si può guardare alla vita con fiducia»ANCONA – La scomparsa del noto manager Giorgio Luzi, avvenuta ore fa all'età di 59 anni a causa di una malattia, ha suscitato la reazione del mondo...

Papa Leone XIV: alla Messa del rito del Battesimo, il senso per vivere la vitaQuesta domenica, 11 gennaio, papa Leone XIV ha celebrato la Santa Messa nella Cappella Sistina e impartito il sacramento del Battesimo ad alcuni...

SOL Y NODO NORTE EN PISCIS: La brújula¿Por qué te sientes tan sensible hoy Te explico todo

Qui sotto trovi post e aggiornamenti collegati alla notizia.

Temi più discussi: Basilica di San Pietro: sensori e modelli 3D per conoscerla oltre il visibile; Oltre il Visibile: L’universo metafisico di Paolo Sciancalepore in mostra ad ARTE 54; Oltre il visibile; Oltre il visibile: Eni e Fabbrica di San Pietro lanciano il monitoraggio integrato della Basilica.

Eni, al via oltre il visibile per monitoraggio basilica di San PietroOltre il visibile, il progetto presentato oggi, frutto della collaborazione tra la Fabbrica di San Pietro ed Eni, in qualità di sponsor tecnico. Nata in occasione del IV Centenario della Dedicazione ... finanza.repubblica.it

Basilica di San Pietro: sensori e modelli 3D per conoscerla oltre il visibileUn progetto hi-tech unico al mondo permette di esplorare fondazioni, cupola e segreti nascosti della Basilica in tempo reale ... metropolitano.it

Ma cosa significa realmente cambiare prospettiva Significa scegliere attivamente di vedere le cose in modo diverso. Significa guardare oltre l'apparenza, concentrarci su ciò che possiamo controllare. Questo cambiamento di mentalità può avere un impatto pr - facebook.com facebook