Greuther Furth-Schalke 04 sabato 28 febbraio 2026 ore 20 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici

Sabato 28 febbraio 2026 alle 20:30 si sfidano Greuther Fürth e Schalke 04 in una partita valida per la 2. Bundesliga. Lo Schalke 04 guida la classifica con un punto di vantaggio sulla seconda e due sulla terza, con undici giornate ancora da giocare. La corsa alla promozione diretta coinvolge ora cinque squadre.

Karius ko, grave infortunio in Greuther Furth-Schalke 04: Sospetta frattura del peroneSe è vero che la fortuna è cieca, la sfortuna a volte può vederci proprio bene. E nel caso di Loris Karius, almeno per quanto riguarda il lato calcistico, l'affermazione sembra essere doppiamente vera ... goal.com

Calendario SpVgg Greuther FurthL'ultima partita disputata dalla SpVgg Greuther Furth è stata il 19.05.2024: Greuther F.-Schalke 04 ed è finita 2-0 (Germania Bundesliga 2). corrieredellosport.it

