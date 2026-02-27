Sabato 28 febbraio 2026 alle 20:30 si gioca la partita tra Greuther Furth e Schalke 04, due squadre della 2. Bundesliga. Lo Schalke 04 guida la classifica con un margine di un punto sulla seconda e due sulla terza, a undici giornate dalla fine del campionato. La lotta per la promozione diretta coinvolge ora cinque club.

Lo Schalke 04 comanda la classifica di 2. Bundesliga con un punto di margine sulla seconda (che però gioca venerdì) e due sulla terza, dunque a undici giornata dalla fine del campionato la lotta per la promozione diretta è apertissima e si estende a cinque club in totale. Il Greuther Furth invece è il fanalino. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Greuther Furth-Schalke 04 (sabato 28 febbraio 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici

Leggi anche: Greuther Furth-Arminia Bielefeld (venerdì 20 febbraio 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici

Approfondimenti e contenuti su Greuther Furth Schalke.

Temi più discussi: SpVgg Greuther Fürth - FC Schalke 04 Pronostico e confronto quote 28.02.2026; SpVgg Greuther Fürth vs Schalke 04 Pronostico: Anteprima e Analisi della Partita | 2. Bundesliga 28-02-2026; Pronostico Greuther Fürth - Schalke 04 - Quote & Statistiche - 28 febbraio 2026, 2. Bundesliga, Germania; Greuther Furth-Schalke 04 sabato 28 febbraio 2026 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici.

Karius ko, grave infortunio in Greuther Furth-Schalke 04: Sospetta frattura del peroneSe è vero che la fortuna è cieca, la sfortuna a volte può vederci proprio bene. E nel caso di Loris Karius, almeno per quanto riguarda il lato calcistico, l'affermazione sembra essere doppiamente vera ... goal.com

Calendario SpVgg Greuther FurthL'ultima partita disputata dalla SpVgg Greuther Furth è stata il 19.05.2024: Greuther F.-Schalke 04 ed è finita 2-0 (Germania Bundesliga 2). corrieredellosport.it

Greuther Furth-Schalke 04 (sabato 28 febbraio 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici ift.tt/z1rOleq #scommesse #pronostici x.com