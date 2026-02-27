Gregorio X il Papa piacentino una conferenza al PalabancaEventi

Lunedì 2 marzo alle 18 si terrà al PalabancaEventi di via Mazzini una conferenza dedicata a Gregorio X, il papa originario di Piacenza. L’evento è promosso dall’Associazione Piacenza Città Primogenita in collaborazione con la Banca di Piacenza. La discussione si concentrerà sulla figura storica di Gregorio X e sulla sua importanza nel contesto ecclesiastico. La partecipazione è aperta al pubblico.

Riflettori puntati su Gregorio X, il Papa piacentino, lunedì 2 marzo, alle ore 18, al PalabancaEventi di via Mazzini, su iniziativa dell’Associazione Piacenza Città Primogenita in collaborazione con la Banca di Piacenza. Relatore della serata Roberto Laurenzano, presidente della Società Dante. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

"Il trionfo a cavallo", al PalabancaEventi una conferenza sull’arte equestre tra XV e XVII secoloGiovedì 22 gennaio, alle ore 18, il PalabancaEventi di via Mazzini - dove è in corso, promossa dalla Banca di Piacenza, la mostra "Piacenza e i suoi...

"Nelle stanze del duca", Graziano Tonelli presenta il suo libro al PalabancaEventi"Nelle stanze del duca - La corte di Piacenza al tempo dei Farnese", questo il titolo del volume di Graziano Tonelli, edito dalla Banca di Piacenza,...

La notizia è accompagnata da contenuti correlati.

Argomenti discussi: Oggi 24 febbraio Sant’Etelberto del Kent | il Re che cambiò il destino dell’Inghilterra cattolica.

Gregorio X, il Papa crociato che fece la storia. Il primo Conclave cambiò il destino della cittàUn legame sottile, fatto di fede, polvere di strada e alta diplomazia, unisce le sabbie della Terra Santa, le vette delle Alpi e il profilo delle colline aretine. Al centro di questo intreccio sta un ... lanazione.it

A dicembre e a gennaio la dimora di Papa Gregorio si accende di luce e musicaC'è un momento magico, quando la città moderna si addormenta e il passato riprende vita. Accade una volta alla settimana, la sera a Palazzo Boncompagni, dove le luci metropolitane cedono il passo al ... ilrestodelcarlino.it