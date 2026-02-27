Gran tour d' hotel | a Palermo torna l' itinerario tra luoghi preziosi e memorie di grandi viaggiatori

A Palermo torna l’itinerario organizzato da In Itinere, giunto alla sua edizione 2026. La visita si concentra su hotel storici e luoghi legati ai grandi viaggiatori che hanno attraversato la città, lasciando testimonianze di un passato ricco di avventure e scoperte. L’iniziativa permette di scoprire i legami tra i luoghi e le storie di chi ha contribuito a scrivere la memoria di Palermo.

Prende il via la nuova stagione di In Itinere – edizione 2026 con un itinerario che rievoca il fascino dei grandi viaggi del passato e dei celebri viaggiatori che hanno attraversato Palermo, lasciando tracce preziose nella storia della città.Il percorso offre l’opportunità di immergersi in un. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Gran tour d’hotel: a Palermo itinerario tra luoghi preziosi e memorie di illustri viaggiatoriCon un itinerario che rievoca il fascino dei grandi viaggi del passato e dei celebri viaggiatori che hanno attraversato Palermo, lasciando tracce... Tour sui Florio: sabato torna l'itinerario nei luoghi dei sovrani senza corona di PalermoSabato 24 gennaio alle 16, viaggio storico lungo le vie del centro storico di Palermo alla scoperta dei luoghi vissuti dalla famiglia Florio. La notizia è accompagnata da contenuti correlati. Temi più discussi: Centenario di San Francesco, visita alla Porziuncola con Gran Tour; Elle Decor Camera d'Albergo: Castille Paris; Con Rise, Roma è diventata protagonista del turismo del lusso; Un affare nel baule, da Vuitton a Goyard un collezionismo in stile Grand Tour. Sorrento, dopo 150 anni riapre la locanda che ospitò gli scrittori del Grand TourSORRENTO - La riscoperta di una gloriosa pagina di storia, consolida la vocazione turistica e dell’ospitalità nel tempo. Riapre, dopo un secolo e mezzo, l’ex locanda degli artisti o «hotel des ... ilmattino.it Sesso in viaggio: il lato peccaminoso del Grand Tour«Quel vecchio dondolone!». L’aristocratica romana è arrabbiatissima con il suo confessore, che le ha appena negato l’assoluzione. Il sacerdote aveva sempre chiuso un occhio sui peccatucci ... repubblica.it Bricks Lab : GRAN TOUR DI CARNEVALE - facebook.com facebook