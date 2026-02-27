GPS 2026 – Ti aiutiamo a non sbagliare Guida ebook + consulenza di gruppo Solo 5 posti

Il bando GPS 2026 è stato pubblicato e le graduatorie saranno aperte lunedì 23 febbraio. È disponibile un servizio di consulenza di gruppo e guida ebook per aiutare a orientarsi nel processo. Sono previsti solo cinque posti per questa opportunità di supporto. La proposta mira a fornire assistenza pratica prima dell’apertura ufficiale delle graduatorie.

Il bando GPS 2026 è stato pubblicato. In vista dell'apertura delle graduatorie che avverrà lunedì 23 febbraio, ti mettiamo a disposizione uno spazio consulenza personalizzato. In questa consulenza di gruppo (max 5 partecipanti) ti aiutiamo a fare ordine nella tua situazione e a capire come prepararti al meglio in vista dell'aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze.