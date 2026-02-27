GPS 2026 ecco le FAQ ufficiali del Ministero | cosa cambia QUESTION TIME con Craparo Gilda LIVE Venerdì 27 febbraio alle 14 | 30

Il Ministero ha pubblicato le FAQ ufficiali sul GPS 2026, fornendo chiarimenti su come funziona la procedura. Fino al 16 marzo sarà possibile iscriversi o aggiornare la propria posizione nelle graduatorie provinciali per le supplenze. Venerdì 27 febbraio alle 14:30 ci sarà un question time con un rappresentante del settore, trasmesso in diretta.

Fino a lunedì 16 marzo sarà possibile inserirsi per la prima volta o aggiornare la propria posizione nelle GPS (graduatorie provinciali per le supplenze).