Google Translate ha ricevuto un aggiornamento che permette di migliorare la resa di idiomi, espressioni e sfumature nel testo tradotto. Ora il servizio può affrontare con maggiore precisione i modi di dire, rendendo le traduzioni più naturali e aderenti al significato originale. Questo cambiamento mira a facilitare la comunicazione tra persone di lingue diverse, offrendo risultati più accurati e affidabili.

Questo aggiornamento di Google Translate amplia notevolmente la gestione delle espressioni, dei modi di dire e del tono nelle traduzioni. Grazie a una serie di strumenti guidati, l’applicazione propone alternative mirate per frasi comuni, idiomi e colloquialismi, offrendo indicazioni su quando e perché utilizzare una variante specifica. L’intervento è disponibile subito per gli utenti negli Stati Uniti e in India su Android e iOS, con l’arrivo sul web previsto a breve. Con l’aggiornamento, Google Translate presenta una lista di alternative dedicate a frasi, idiomi e colloquialismi. Selezionando l’icona accanto a una frase, è possibile visualizzare opzioni aggiuntive che mostrano quando e perché adottare una formulazione diversa, offrendo una guida pratica per adattare la traduzione al contesto reale. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

Google translate può ora aiutarti a trovare gli idiomi perfetti

Google Translate cambia pelle: ora traduce il senso, non solo le paroleRoma, 15 dicembre 2025 – Non più traduzioni rigide e letterali che, alle volte, restituivano risultati bizzarri.

