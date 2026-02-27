golf laporta in testa in sudafrica in palio un posto al the masters

Nel South African Open Championship, concluso il secondo giro, un giocatore italiano si trova in testa dopo 36 buche. La competizione, che entra nel vivo, vede in palio un posto al prestigioso torneo The Masters. La classifica si sta definendo con i primi classificati che cercano di consolidare la loro posizione in vista della fase finale.

Il South African Open Championship, terminato il 2° round, entra ufficialmente nel vivo. E lo fa con un giocatore italiano in testa dopo 36 buche. Francesco Laporta, infatti, ha chiuso il venerdì con un score totale di -10 (66-64) prendendosi la vetta del leaderboard di appena un colpo sugli inseguitori Nathan Kimsey (2° a -9) e Dean Burmester (3° a -8). Il 35enne pugliese ha fatto solamente 4 bogey in 2 giorni (di cui 3 nella giornata di ieri) e ben 14 birdie partendo già molto deciso questa mattina girando le prime 5 buche 4 sotto. Laporta arriva in Sudafrica, più precisamente a Stellenbosch, con alle spalle un 4° posto in Kenya, dato che conferma il buono stato di forma dell’azzurro. 🔗 Leggi su Oasport.it

Golf, quartetto in testa in Sudafrica. Ancora bene LaportaSono 4, dopo le prime 18 buche, i golfisti in testa al South African Open Championship, torneo del Dp World Tour che si sta svolgendo a Stellenbosch...

Golf: Gregorio De Leo apre da terzo al Qatar Masters, benissimo anche MigliozziCi sono notizie positive in abbondanza in casa Italia al Qatar Masters 2026, nuovo appuntamento mediorientale con il DP World Tour.

