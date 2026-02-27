La modalità cooperativa di God of War Sons of Sparta ha attirato l’attenzione negli ultimi giorni, diventando argomento di discussione tra i giocatori. Recentemente è stato rivelato un codice segreto che permette di sbloccare immediatamente questa funzione. La scoperta ha generato numerose reazioni online, con molti utenti interessati a provare subito la modalità multiplayer.

La modalità cooperativa di God of War Sons of Sparta ha fatto discutere parecchio nelle ultime settimane. In un primo momento molti giocatori erano convinti che non fosse presente nel gioco, ma in realtà si tratta di un contenuto che si sblocca soltanto dopo aver portato a termine l’avventura principale. O quasi: esiste infatti un codice segreto che permette di accedere subito alla co-op, senza dover attendere i titoli di coda. God of War Sons of Sparta si ispira dichiaratamente ai grandi classici del passato e, proprio per questo, gli sviluppatori hanno deciso di inserire un sistema di sblocco “vecchia scuola”. Per attivare in anticipo la modalità cooperativa bisogna inserire una precisa combinazione di tasti all’interno di uno specifico menu. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - God of War Sons of Sparta: il codice segreto per sbloccare subito la cooperativa

God of War Sons of Sparta, la modalità cooperativa non è disponibile da subito e piovono richieste di rimborsoAnnunciato a sorpresa durante l’ultimo State of Play e reso immediatamente disponibile, God of War Sons of Sparta ha acceso l’interesse del pubblico...

God of War Sons of Sparta: Come aumentare magia e spiritoIn God of War: Sons of Sparta, la forza di Kratos non dipende solo dalle armi o dall’equipaggiamento, ma soprattutto dalla capacità di sviluppare le...

La notizia è accompagnata da contenuti correlati.

Temi più discussi: God of War: Sons of Sparta - La recensione; God of War Sons of Sparta, la recensione del metroidvania con il giovane Kratos; God of War: Sons of Sparta – Recensione; Recensione God of War Sons of Sparta, un gioco... spartano.

God of War Sons of Sparta – RecensioneLo spartano più feroce di Sony è tornato a far parlare di sé proprio in questi giorni, forte dello shadow drop di God of War: Sons of Sparta, figlio ... gamesource.it

God of War: Sons of Sparta, la modalità coop segreta è ora disponibile per tuttiLa modalità Fossa delle Agonie di God of War: Sons of Sparta, che rappresenta la sezione cooperativa del gioco disponibile dopo il completamento della storia principale, è ora accessibile anche a chi ... playstationbit.com

God of War: Sons of Sparta, la modalità cooperativa Fossa delle Agonie è ora disponibile da subito x.com

Preparatevi al combattimento con questi consigli essenziali! God of War Sons of Sparta è disponibile su #PS5. - facebook.com facebook