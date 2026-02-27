God of War | Kratos e Atreus nella prima foto della serie live-action

Prime Video ha pubblicato la prima immagine ufficiale dei protagonisti di God of War, l’adattamento in live-action del celebre videogioco. Nella foto si vedono i personaggi di Kratos e Atreus, interpretati dai rispettivi attori. L’immagine è stata condivisa dal servizio di streaming e rappresenta la prima apparizione ufficiale dei protagonisti della serie.

Prime Video ha condiviso un'immagine ufficiale dei protagonisti dell'adattamento per il piccolo schermo del popolare videogioco. Prime Video ha condiviso la prima foto ufficiale dei protagonisti della serie God of War, tratta dai popolari videogiochi targati PlayStation. Il progetto verrà realizzato grazie alla collaborazione tra Sony Pictures Television e Amazon MGM Studios e può già contare sul via libera alla produzione di due stagioni. Ronald D. Moore, che ha recentemente portato al successo show come Outlander e For All Mankind, sarà sceneggiatore, produttore esecutivo e showrunner di God of War. Lo scatto inedito ritrae i protagonisti Ryan Hurst e Callum Vinson, interpreti di Kratos e Atreus, padre e figlio. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

