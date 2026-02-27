God of War | ecco Kratos e Atreus nella prima immagine ufficiale della serie Prime Video

Prime Video ha diffuso la prima immagine ufficiale della serie televisiva ispirata a God of War, mostrando Ryan Hurst nei panni di Kratos e Callum Vinson come Atreus. L’immagine conferma la presenza dei due personaggi principali e anticipa l’inizio delle riprese dell’adattamento live-action del celebre videogioco di PlayStation. La foto evidenzia i dettagli dei costumi e l’interpretazione degli attori nei ruoli iconici.

La foto arriva in concomitanza con l'apertura del set: la produzione è infatti entrata nel vivo sotto la guida dello showrunner e produttore esecutivo Ronald D. Moore (Outlander, For All Mankind). La serie, prodotta da Sony Pictures Television e Amazon MGM Studios in associazione con PlayStation Productions, ha già ottenuto un massiccio ordine per due stagioni. La narrazione seguirà fedelmente il canovaccio del titolo videoludico del 2018: il viaggio di un padre e un figlio verso la vetta più alta dei regni norreni per spargere le ceneri di Faye. Un'epopea che vede Kratos impegnato a insegnare al figlio come essere un dio, mentre Atreus tenta di restituire al genitore la propria umanità.