Goccioline cellulari | filamenti interni aprono nuovi bersagli per cancro e SLA

Le cellule utilizzano condensati biomolecolari, strutture simili a goccioline prive di membrana, per coordinare attività fondamentali. Recenti studi hanno scoperto che i filamenti interni di queste goccioline aprono nuove possibilità di ricerca su cancro e SLA. La ricerca si concentra su come queste strutture influenzano i processi cellulari e la loro potenziale applicazione terapeutica.

Le cellule organizzano molte delle loro attività cruciali tramite condensati biomolecolari, strutture simili a goccioline ma senza membrana. Questi cluster regolano la produzione proteica dal DNA, aiutano a smaltire rifiuti tossici e possono persino contribuire alla soppressione tumorale. Finora, i ricercatori credevano che queste goccioline fossero semplici e prive di struttura interna, capaci solo di fondersi e scorrere liberamente. Uno studio pubblicato su Nature Structural and Molecular Biology il 2 febbraio 2026 dal team di Scripps Research rivela che alcuni condensati non sono blob casuali. Sono infatti costituiti da una rete complessa di filamenti proteici sottili e ordinati, che creano un’architettura interna fondamentale per il loro funzionamento. 🔗 Leggi su Billipop.com

