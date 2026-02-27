Gnosis conoscenza | percorso gratuito a Milano
Il Centro Studi Gnosis organizza una serata di presentazione dedicata a un corso gratuito di Conoscenza Interiore a Milano. L'evento è aperto a chi desidera conoscere i contenuti e le modalità di svolgimento del percorso formativo. La serata si terrà presso la sede del centro e prevede interventi e spiegazioni sul programma. L’ingresso è libero e senza prenotazione.
Il Centro Studi Gnosis invita alla serata di presentazione del corso gratuito di Conoscenza Interiore.Gnosi è un termine che proviene dall’antica Grecia. Il suo significato è Conoscenza o Saggezza.È il Cammino Spirituale, il percorso Rivoluzionario dei Grandi Maestri.Il Centro Studi Gnosis è. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Al centro di me: percorso mindfulness gratuito per ridurre ansia e stressLa partecipazione è gratuita, ma è necessario iscriversi entro il 20 febbraio 2026 e associarsi a Casa ets.
Leggi anche: Prima infanzia: al via un percorso gratuito di prevenzione e benessere pediatrico