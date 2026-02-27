Gli sospendono la circolazione all' auto ma continua lo stesso a girare | multa da 2mila euro

A fine gennaio, un automobilista di Brugherio è stato fermato durante un controllo dalla polizia locale, che ha riscontrato la mancanza di revisione sull’auto e ha disposto la sospensione della circolazione. Nonostante questa disposizione, l’automobilista ha continuato a usare il veicolo, portando a una multa di duemila euro. La situazione è stata segnalata alle autorità competenti.

Un mese fa, a fine gennaio, gli agenti della polizia locale di Brugherio lo avevano fermato per un controllo e il verdetto fu chiaro: mancava la revisione e l'auto veniva sospesa dalla circolazione.Un mese dopo però quell'auto continuava a viaggiare e nelle stesse condizioni. è quello che hanno. 🔗 Leggi su Monzatoday.it Costruiscono un fabbricato abusivo, ma non lo demoliscono: multa da 2mila euro e ultimatum dal ComuneAvevano già ricevuto l’ordine di demolizione da effettuare entro 60 giorni, ma quel fabbricato in legno di circa 15 mq realizzato abusivamente a... Leggi anche: "Ho 2mila euro da pagare, ma la multa non è mai arrivata a casa" Altri contenuti e aggiornamenti legati alla news. Temi più discussi: Lavori di manutenzione alle caditoie in via Matteotti e in piazza Centa: possibili modifiche alla viabilità dal 25 al 27 febbraio; Linea ferroviaria Arezzo–Sinalunga: sospensione temporanea della circolazione per lavori di manutenzione programmata; Dispositivo di circolazione per Coelmo Napoli City Half Marathon in programma il 22 febbraio 2026; Taxi e NCC: cosa cambia con la Legge regionale 2/2026. Ferrotramviaria: sospesa la circolazione Terlizzi-Andria per guasto elettricoIl malfunzionamento ha provocato la disconnessione degli impianti di gestione e controllo della circolazione a Ruvo, Corato e Andria Sud, rendendo necessario il blocco della linea per motivi di ... giornaledipuglia.com Circolazione sospesa sulla tratta Firenze-Arezzo. Ritardi e disagi per i pendolariVerifiche tecniche in corso sulla linea. I treni regionali possono subire limitazioni di percorso o cancellazioni ... arezzonotizie.it Il TAR boccia la sospensione del divieto di circolazione dei monopattini elettrici in sharing a Firenze. Dal 1° aprile inizia lo stop. - facebook.com facebook