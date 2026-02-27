Gli eventi del weekend da non perdere a Lecco e provincia

Il fine settimana a Lecco e provincia offre un calendario ricco di appuntamenti, nonostante il meteo non sia ideale. Le manifestazioni e le iniziative previste spaziano tra cultura, musica e sport, attirando l'attenzione di residenti e visitatori. Gli organizzatori hanno previsto eventi per tutti i gusti, mantenendo vivo l'interesse anche in condizioni climatiche avverse.

Weekend non meraviglioso dal punto di vista del meteo, ma gli eventi proposti saranno come sempre numerosi. Qui, di seguito, una mini-guida alle iniziative da venerdì 27 febbraio a domenica 1 marzo nel territorio, ma anche passeggiate e gite fuori porta.