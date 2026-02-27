Gli eroi sono altri | parla il tassista che ha salvato la studentessa dallo stupro a Villa Borghese

Un tassista coinvolto nel salvataggio di una studentessa durante un tentativo di stupro a Villa Borghese ha raccontato di essere stato nel momento giusto nel luogo giusto, ma ha sottolineato che altri passanti non si sono fermati. L’uomo ha spiegato di aver agito senza considerarsi un eroe, evidenziando semplicemente di aver fatto ciò che era necessario in quella situazione. La vicenda ha attirato l’attenzione sui comportamenti dei testimoni.

"Gli eroi sono altri, io mi sono solo trovato al posto giusto al momento giusto, ma altri non si sono fermati". A parlare al nostro giornale è Fabio Moccia, il tassista romano che la scorsa sera ha salvato una ragazza che aveva subito un tentativo di stupro mentre camminava su viale Washington, a.

Tentato stupro a Villa Borghese, parla il tassista che ha salvato la studentessa ingleseParla il tassista romano che ha salvato la studentessa inglese 21enne, dopo un tentato stupro a Villa Borghese a Roma: "Piangeva e barcollava, come...

Roma, studentessa inglese denuncia tentativo di stupro a Villa Borghese: "Mi ha salvata un tassista"Una studentessa inglese di 21 anni ha denunciato di essere stata vittima di una tentata violenza sessuale a Villa Borghese, a Roma.

