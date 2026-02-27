Gli Avengers cantano a Sanremo – Il video

Il festival di Sanremo è iniziato e al teatro Ariston sono già presenti centinaia di persone. Gli Avengers sono stati protagonisti di un'esibizione canora durante la manifestazione, che vede la musica come elemento principale. Un video dell'evento è stato diffuso, mostrando i membri del gruppo mentre cantano sul palco. La loro performance ha attirato l'attenzione dei presenti e degli spettatori online.

(Agenzia Vista) Sanremo, 27 febbraio 2026 Il festival di Sanremo è iniziato, centinaia sono le persone che si sono recate al teatro Ariston e la canzone è sempre protagonista. Ecco gli Avengers che intonano le loro canzoni preferite. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev

