A marzo, sui banchi del mercato italiano compare una verdura filiforme e verde, nota come agretti. Questa pianta, che ha un odore che ricorda sia la terra sia il mare, viene venduta solo per circa due mesi nella stagione primaverile. La sua presenza segna un momento specifico nel calendario alimentare, attirando l’attenzione dei consumatori e dei venditori.

È marzo. Sui banchi del mercato compare una piccola stranezza verde, filiforme, che puzza vagamente di terra e mare insieme. Chi la conosce la prende senza esitare; chi non la conosce la guarda con diffidenza. Gli agretti — o barba dei frati, come li chiamano in tutta Italia — sono una delle stagionalità più preziose e fuggevoli della cucina italiana: disponibili appena sessanta giorni l’anno, da marzo a maggio, sono il segnale che la primavera è davvero arrivata, e che bisogna fare in fretta. Agretti: cosa sono e perché sono così difficili da trovare. Il nome scientifico è Salsola soda, e appartiene alla famiglia delle piante alofite — ovvero quelle capaci di crescere in terreni salini, vicino al mare o in suoli argillosi ricchi di minerali. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Gli agretti: la verdura di primavera che dura solo due mesi e conquista la tavola italiana

