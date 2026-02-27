Glasner ammette che gli scoppi d’ira nelle interviste non sono stati utili ma ha garanzia al 100% sul futuro

Il tecnico del Crystal Palace riconosce che alcune sue reazioni durante le interviste non sono state appropriate, ma assicura che il suo impegno per il futuro rimane forte. Nonostante le tensioni passate, garantisce continuità e dedizione alla squadra per le prossime sfide, sottolineando la volontà di mantenere un percorso positivo e costruttivo. La stagione in corso sembra ancora offrire molte opportunità da conquistare.

Ai microfoni di TNT Sports il tecnico degli Eagles ha dichiarato: “Garanzia al 100%. Se i giocatori credono in me e nello staff, questa è la cosa più importante. Altrimenti puoi fare la valigia e tornare a casa perché i giocatori devono esibirsi in campo”. “C’è una grande affiatamento nel gruppo, giocatori, staff, davvero positivo, lo stesso con il direttore sportivo e il presidente. “A volte si chiedono: ‘Ehi, questa è la seconda migliore stagione di Premier League di sempre. La migliore è stata l’anno scorso. Quindi forse i migliori due anni nella storia del Crystal Palace, giocando a calcio europeo per la prima volta – e c’è così tanto rumore?’ A volte non lo capiamo davvero. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

